中甲後衞李毅凱回傑志探班　大談來季目標

中甲聯賽上月尾煞科，效力南通支雲的李毅凱趁完季返港度假。周二（4日）他重返母會傑志探班，並與一眾舊戰友敍舊。受訪時，他大談對自己今季表現的評價，亦提出個人目標，更對母會傑志去年創造的佳績感到高興。

今季中甲去年12月尾完成，4位征戰此聯賽的香港球員之中，除梁諾恆仍需為浙江隊出戰升班附加賽外，其餘悉數回家度假。當中去年由傑志轉會南通支雲的李毅凱，日前與勞烈斯一同回港，他周二（4日）更回到傑志訓練中心，探一眾舊隊友班。

這名27歲中堅，在今季中甲一共上陣22場兼有1球進帳，他受訪時表示，雖然季初沒有獲得太多機會，但正好是機會讓其摸索新環境，經過適應和在訓練中付出後，漸漸得到教練的信任。今季中甲4個階段都以封閉式進行，球員不論比賽和訓練都要集中於同一賽區。「阿凱」大呻當初的確感到沉悶，但好在結識到黃佳強、余劍鋒兩名廣東球員，加上有「超哥」吳偉超協助，讓他閒時可以聊天解悶，慢慢習慣比賽模式。

被問到未來計劃時，李毅凱透露與南通還有兩年合約，來季將會留隊，以報答球會信任：「南通畀咗機會我，希望下年更加進步，睇下有冇機會『衝超』，希望幫佢哋完成呢個夢想。」他亦道出個人目標：「希望愈踢愈好，表現穩定啲，目標係至少喺國內踢5、6年，有機會踢到上中超。」今次歸港，李毅凱預料至少留到過完年，他指已經得到球隊批准延遲歸隊，讓他可有更長時間陪伴家人。

當日回到傑志探班，「阿凱」坦言「好似返屋企咁」，與朱志光、梁志榮等恩師好友暢談一番。訪問途中，昔日防線拍檔王振鵬更前來打趣道「『阿凱』啲普通話仲係咁差！」李毅凱稱，在大陸期間一直有關注母會的消息，更有觀看傑志出戰「亞冠盃」的直播，他笑言「可能冇咗我更加穩定」，但對「藍鳥」去年取得佳績感欣喜：「都想佢哋愈來愈好，依家見到好多年輕球員升上嚟踢，都好開心。」最後他更揚言：「如果日後傑志需要，我都會想返嚟幫手。」