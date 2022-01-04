菁英盃　晉峰旺角場火併理文

周三晚（5日）「菁英盃」於旺角大球場進行一場補賽，由晉峰迎戰理文。兩軍早前於「足總盃」首圈鬥到最後一刻才分出勝負，晉峰正尋求方法擺脫不勝頹勢，理文亦渴望全取3分追貼前列球隊，兩軍可謂各有所求。

晉峰上仗「菁英盃」以一球僅負冠忠南區，總教練何信賢對球隊表現感滿意，並指上半場較對手製造出更多攻勢，只是最後無法轉化成入球，球員信心未有動搖，不過葉卓文及播磨浩謙因勇戰受傷，今仗將會缺陣。

何信賢：繼續做全場逼搶

晉峰早前於「足總盃」8強，與理文激鬥至補時階段才失守，雖敗一辱，今仗再度交手，「何Sir」表示會貫徹壓迫式踢法：「如果我哋踢得保守同縮後，後防反而會更加受壓，汲取咗上次經驗，我哋會繼續做全場逼搶，出啲跑動快嘅球員。」他續指理文如今定必專注「菁英盃」，提醒球員比賽是逐場計，會以1分做目標。

理文上場以5比0大炒港會，成功重返勝軌，數日後隨即要面對晉峰的挑戰。在近期球隊傷患增多情況下，主教練陳曉明調兵遣將難度亦相對增加，但他認為球隊現有人腳仍足以應付1月的密集賽程：「有時我哋成日嫌喺香港唔夠波踢，依家就有個機會考驗班球員。」

曉明Sir：場地有利發揮

荷西安祖上仗因傷早段退下火線，此子傷勢如何仍有待檢查，但「曉明Sir」同時透露基華尼頓、杜查祖利亞及列斯奧等主力已重投球隊訓練：「希望嚟緊幾場波可以慢慢畀佢哋重返大軍。」他表示球隊現時狀態，比上次對晉峰時已有所提升，今場於草地質素更佳的旺角場再遇，有信心球隊可以保持風格。