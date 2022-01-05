費格遜密斟卡域克2小時　擬邀回巢曼聯救亡

曼聯近日再陷危機，周一(3日)英超0比1輸畀狼隊後，英國媒體發現傳奇費格遜即刻「做嘢」，周二(4日)一早就同上個月離隊嘅卡域克會面，兩師徒足足傾咗超過2個鐘頭，雖然未知實際傾談內容，但有傳聞話費Sir係想卡域克回巢，幫助看守領隊蘭歷克穩定球隊。

英國《太陽報》報道，喺現場見證曼聯輸畀狼隊後嘅第2朝，董事局成員之一嘅費格遜就約咗卡域克見面，兩人前後腳去到一間意大利餐廳食早餐，由10點傾到12點15分先至走人，臨分開前仲握手兼搭晒膊頭，似乎傾得非常順利。

費格遜喺2006年將卡域克由熱刺帶入曼聯，呢位英格蘭中場效力「紅魔鬼」長達12年，退休後投身教練工作，包括出任前領隊蘇斯克查助手，上年11月蘇斯克查被炒後，卡域克更臨時接掌曼聯帥印3場，喺3場硬仗中拎到2勝1和佳績，不過蘭歷克之後加盟，卡域克就喺主場贏阿仙奴後宣布離隊，話想抽多啲時間陪伴家人。

曼聯輸波後立即出現呢次會面，令球迷揣測費格遜係想卡域克回巢幫手，看守領隊蘭歷克早前亦透露，佢一直希望遊說卡域克留隊幫手，眾所周知費格遜對曼聯嘅話語權極大，莫耶斯、摩連奴、蘇斯克查等前領隊都係經費Sir認可先能夠上任，今次搵卡域克回巢傳聞亦唔係空穴來風。