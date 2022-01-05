甲一　徐遠成：拉利羅斯在不在　我們都要打出水準

甲一勁旅東方龍獅周三（5日）晚在修頓場館迎來崇德飛鷹，儘管外援拉利羅斯左膝受傷，會否上陣還是未知數，仍有老大哥李琪坐鎮，小將楊睿騏、梁嘉顯和卜聿揚也準備好「擔大旗」。飛鷹同樣不容小覷，奧斯汀和蘇志樂近況火熱，已錄得3連勝，勢乘勝追擊「Big Four」。

東方上月硬仗連場，對南華一仗拉利羅斯左膝受傷，即使華將拼盡全力，令衛冕軍錄得今季最低得分，仍以48：61落敗。相隔一星期，「藍軍」以全華班鬥永倫，在徐遠成（Adam）攻入20分，楊睿騏和梁嘉顯充當奇兵，分別取得17分和12分下，拼到加時以76：79飲恨。Adam明言不滿意賽果，但樂見小將挺身而出：「無論拉利羅斯在不在場，我們每場都要打出水準。球隊在兩場紅黃比賽有明顯進步。」

而飛鷹近況火熱，已接連擊敗安保漢友、遊協和康仁福建，功臣當數奧斯汀和蘇志樂。3場比賽中，前者場均攻入24分，後者也有場均20分進帳。此外還有洋將百德新里和呂銘彥，提供穩定三分火力。以常規賽前6為目標的他們，如能順勢推倒「Big Four」，絕對是里程碑。

同日頭場，由南青對安保漢友。南青上月中擊敗遊協後，已休戰20日，坐擁加拿大籍中鋒麥洛連和多座三分「炮台」，包括蘇柏軒、鄭凱安、潘正熙等，要拿下3連勝相信問題不大。而漢友剛剛贏得元旦盃，為新年「開靚頭」，勢使出渾身解數延續勢頭。