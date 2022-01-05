祖高域自揭謎底出戰澳網　澳媒球迷插爆

即使澳洲政府一直強調入境人士必需接種新冠疫苗，然而世界「一哥」祖高域最終可獲得「醫療豁免」參加本月17日展開的澳洲網球公開賽，這場擾攘了幾個月的「鬧劇」謎底揭開，惹來澳洲媒體、球迷強烈不滿，有評論員更直指祖高域「你將被全澳洲人鄙視」。

祖高域周二在個人社交平台上載了一張在機場出發的相片，並自己宣布已獲得「醫療豁免」前赴墨爾本參加澳網；這項年度首個大滿貫近年已成為這位塞爾維亞球星的「後花園」，曾經9度捧盃更完成了三連冠，然而他一直沒有回應會否赴澳衞冕，皆因他一直堅持拒絕打疫苗，而澳洲政府卻早已宣布防疫措施入境者必須完成接種疫苗，有高官更曾公開表示所有人都沒有特權，亦不會給予上屆冠軍祖高域豁免權。

對於祖高域的支持者來講，這個消息可以讓他們鬆一口氣，在澳網可以目睹這位球星風采，即使澳網組委會隨後也發表聲明，表示通過公平評估才給予祖高域「醫療豁免」，除醫療小組嚴格審查之外，最重要的是醫療小組人員評估這位球員資料時是不知道球員身份；但外界對此仍噓聲不斷。

有澳媒表示：「這個人擁有不尋常的自由權，世界第一或者是有史以來最偉大球員，但他並不是必不可少。」有網球評論人也提出質疑，更在節目上翻開「急性疾病」手冊，直言不理解以祖高域這類頂級運動員，到底有幾嚴重的病情。

有體育專欄作家直言:「澳洲人都有愛國責任，在比賽送噓聲給祖高域，這是一個無比下流的決定，賽會也應該感到羞恥。我們過去兩年的代價，經歷太多痛苦，但一夜之間被一些沒有打疫苗的有錢網球王走入來，完全無視規則。」大批球迷都在社交平台表示不滿，矛頭直指向祖高域及澳網賽會。