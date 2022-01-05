英聯盃4強車路士鬥熱刺　免費台直播

周四(6日)凌晨英聯盃4強首回合上演倫敦打吡，兩大勁旅碰頭車路士主場硬撼熱刺。熱刺主帥干地倒戈必想復仇，但佢仲未改善球隊客場腳軟嘅問題；「車仔」聯賽爭標機會愈來愈低，心態上隨時轉攻盃賽，加上近年交手成績食住熱刺，今場主勝有計。(香港開電視77台、有線661及601台周四凌晨3時45分直播)

雖然干地成為熱刺史上首位執教頭8仗聯賽不敗嘅領隊，但只要細心留意，就會發現當中熱刺大部分贏波來自主場賽事。若連同盃賽在內，干地帶隊後作客出擊其實只得1勝2和1負，上場英超作客護級球隊屈福特，即使大部分時間圍攻對手，但卻老鼠拉龜，無從入手，踢到補時6分鐘，先至靠中堅達雲臣山齊士頂入全場唯一入球險勝1比0，熱刺客場火力之弱可想而知。

熱刺作客腳仔軟

而且自開咧之後，呢支北倫敦球隊近14仗作客，只得4勝4和6負，今仗就算派出哈利卡尼、孫興民喺前鋒爭取入波，再有奇兵盧卡斯莫拉做支援，但去到史丹福橋球場比賽，實在不宜高估。

車路士仍有列斯占士、芝維爾及迪姆華拿等倦勤，門將艾度亞文迪已離隊出戰非國盃，令到聯賽接連失分。上場Big 4大戰只係逼和利物浦2比2，連主帥杜曹都認輸，認為依家仲講爭奪英超錦標係愚蠢嘅諗法，如今隨時將目標轉向各項盃賽。

幸好巴西老將堤亞高施華傷愈復出，配合喺盃賽場合重獲正選嘅門將阿列沙巴拿加，預計防線相當穩陣。而近日因為「喺車仔過得唔開心」言論搞到滿城風雨嘅箭頭盧卡古，已經同杜曹耍冧兼復操，預計今仗有機會獲派上陣，令攻力大增。翻查紀錄，車路士同熱刺近8次喺正式賽事碰頭，「車仔」法定時間取得6勝2和未輸過，擺明格食格，今仗可藉地利搶先機，主勝咪錯過。