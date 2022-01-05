甲一　蘇尚瀛末節16分　難阻南青加時取勝

或許因為疫情來襲，本地籃球又要迎來兩周「空白期」，南青和安保漢友今晚（5日）在修頓場館鬥得特別激烈。漢友在一度落後20分的情況下，靠著蘇尚瀛末節轟入16分，迫進加時，可惜接連失誤，終以89：96落敗。

南青有超級中鋒麥洛連，內線佔盡優勢，鄭凱安充當炮台之餘，還兩次博得「and-1」，兩人首節合力取得20分。反觀漢友攻不入禁區，靠殷兆俊和鄺錦昌的三分球「止血」，但前者早早錄得兩犯，被換下場休息，落後15：29。次節南青繼續攻城略地，一度拉開20分差，在蘇尚瀛和林家滿力追下，領先50：37回更衣室。

換邊後，漢友仍未找到壓制麥洛連的辦法，他入樽、「and-1」全取，單節豪取11分。但「翁家軍」沒投降，在易漢暉和蘇尚瀛帶領下，第四節打出14：6的攻勢。即使南青連入3球三分，但蘇尚瀛手感發燙，在底角「食胡位」多次中鵠，追平84：84進入加時，無奈隊友太過心急，接連失誤，被陳怡富關鍵快攻得手，終以7分之差落敗。

漢友共有4人得分上雙，蘇尚瀛攻入26分。南青方面，麥洛連轟入今季新高40分，陳怡富也有21分進帳。

本地籃球周五（7日）起暫停兩周，但正如陳怡富說的，疫情變幻莫測：「說停兩星期，是不是真的沒人知，就這樣完季也說不定。」他是帶着「最後一場」的心態來打的：「今年南青很有機會衝擊頭4，如果又停，很遺憾。」這兩年，疫情一直逼着我們習慣，習慣沒有比賽，只能「練下拍波，練下體能」。但籃球始終講求對抗：「其實很難keep。當初我也花了個半月重新適應，跑兩下都會『扯蝦』。」對於未來兩周，他坦言球隊暫未有方案應對，惟有每人行多一步。