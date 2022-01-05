菁英盃　理文閉門作賽下險勝晉峰

「菁英盃」周三（5日）補賽於旺角大球場閉門作賽，由晉峰挑戰理文。結果理文憑亞哥斯達和顏樂楓比賽早段的入球，以2比1擊敗後段一度有費利浦薩破門的晉峰，取得兩連勝。

賽前因應政府收緊防疫措施，足總宣布賽事閉門進行，意味相隔超過一年後，港超再次出現空場比賽的情況。晉峰今場派出羅澔陽、紀思昊及劉君正三位U22應戰，主力鋒將費利浦薩繼續擔起攻堅重責，艾拔簡勞與重返正選大軍的曾仲楠組成中堅組合。理文方面，陳嘉豪是役負責把守最後大關，顏樂楓復任正選，頂替停賽的迪高，三位U22繼續是黃皓雋、張憙延和翁煦濤，洛迪古斯、杜查祖利亞和基華尼頓三位前鋒則暫列後備。

理文早段迅速入局，開賽僅僅2分鐘，李康廉左路突破傳中，亞哥斯達接應輕鬆送入空門，為理文先拔頭籌。理文其後進一拉開領先優勢，12分鐘，理文罰球攻勢，埋伏尾柱的顏樂楓撞入，幫助球隊贏到2比0。落後兩球的晉峰，其後漸漸入局，21分鐘，林富貴把握理文後場傳球失誤，第一時間交前，可惜黃偉國接應起腳未能命中目標。

雖然落後，晉峰仍不懼堅持前場逼搶和傳控踢法，但效果一般，反而理文就繼續搶攻，33分鐘，黃皓雋殺入禁區起腳，被回防的艾拔簡勞擋出底線。41分鐘，張憙延送出直線，黃皓雋接應施射中柱彈出，理文半場帶住兩球優勢回更衣室。

易邊再戰，作出調動換入陳敏鎧的「粉紅軍團」，率先找到埋門機會，50分鐘，卡爾特納接應紀思昊傳中頭槌攻門，被陳嘉豪接實。6分鐘後，張憙延禁區內幾次假動作後，閃出空位起腳，僅僅射中網側。

領先的理文未有放軟手腳，一口氣換入洛迪古斯和杜查祖利亞兩位前鋒。74分鐘，杜查祖利亞禁區頂附近一腳挑射，未能考驗羅澔陽。比賽後段掀起高潮，84分鐘，卡爾特納落底傳中，陳嘉豪落地拍走不遠，被費利浦薩成功補中，晉峰追成1比2。其後黃偉國一度再將皮球頂入網窩，可惜球證吹罰這位晉峰攻擊手越位在先，「粉紅軍團」慘食詐胡。最終理文守住2比1勝局擊敗晉峰。