熱刺炮製爆笑烏龍　英聯盃4強吞車仔兩蛋

周四(6日)凌晨英聯盃4強首回合賽事，車路士有話題人物盧卡古「解凍」復任正選，主場以2比0輕取熱刺先拔頭籌。盧卡古今場冇份入波，但多得熱刺後防就連環送禮，包括坦根加同賓戴維斯合作炮製爆笑烏龍波，令車路士半隻腳踏入決賽。

車路士賽前宣布尼高路簡迪同堤亞高施華確診未能候命，不過早前因「多口訪問」被罰嘅盧卡古就回歸正選，主場出擊下大部份時間圍住熱刺狂攻，只係5分鐘就搵到第1個入球，熱刺守將坦根加後場傳波失誤，馬高斯阿朗素截到後交畀夏維斯射入。

一直捱打嘅熱刺34分鐘再有蝦碌場面，車路士右路罰球傳入禁區，坦根加頭槌解圍，竟然頂落隊友賓戴維斯頭部再反彈入網。熱刺下半場變陣後略有起色，但如果唔係車路士把握力欠佳，熱刺隨時會以更大比數落敗，最終2比0嘅戰果亦令車路士有極大優勢。

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數據顯示，過去30次英聯盃4強首回合贏2球或以上球隊，有29隊都順利晉級決賽，只有1994年嘅燦美爾(對阿士東維拉)失手。車路士領隊杜曹表示：「我好滿意今場表現，雖然開波前知道尼高路簡迪同堤亞高施華唔踢得，令我臨時改踢4人防線，但所有球員都交出強大表現，我哋完全值得贏波。」