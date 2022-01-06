有醫療豁免都冇用！祖高域被澳洲驅逐

日前在社交平台宣布獲「醫療豁免」參戰澳網的世界網壇「一哥」祖高域，周三晚飛抵澳洲墨爾本機場因未能達到嚴格的入境要求，被澳洲拒絕入境並取消入境簽證，意味着他爭取衞冕這項年度首個大滿貫夢碎。

祖高域於澳洲當地時間周三晚上11點20分抵達墨爾本機場，但被海關拒絕入境，並在機場被扣留了一晚，並於周四早上10點左右送到拘留所，據澳媒報道由於他的簽證被取消，所以祖高域與其團隊於周四必需要離開澳洲。

即使今次祖高域獲得「醫療豁免」，但有消息指官方說法是醫療豁免是醫生做的決定，而簽證批准則是聯邦政府負責；有政府相關人員爆料他們已多次致函澳洲網協，指出6個月內感染新冠肺炎不是給予「醫療豁免」的依據，所以澳洲海關人員便指是證據不足，無法為「醫療豁免」提供更有力的支持為由拒絕他們入境。

至於祖高域的父親則表示這位塞爾維亞球星抵澳後，受到「犯人般」對待，由警員押往及關在房間一整晚，再加幾小時的查問，「取消祖高域的簽證，並驅逐他出境，這決定實在可恥。」祖高域父親更坦言會上街示威，就連塞爾維亞總統武契奇都為祖高域發聲，認為這位國家英雄是受害者，並表示塞爾維亞全國的人都支持他。

有消息指祖高域想參與澳網仍然有機會，只要再從新申請簽證，而澳網方面的人士透露，有幾位與祖高域一樣申請醫療豁免的球員及相關人士，帶着與「一哥」一樣的簽證及資料已順利入境，但他們的姓名未被傳媒公開。

此外，有祖高域的支持者帶着塞爾維亞國旗在機場及原本入住的酒店等待，但最終無緣與偶像見面。

早於幾個月前，澳洲政府已強調非當地居民的入境人士必需接種新冠疫苗才可獲入境簽證，除非能提供足夠資料才可獲豁免，而祖高域就一直堅持不會接種疫苗，看來他想今年爭取生涯第10個澳網冠軍，機會甚微。