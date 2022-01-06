祖高域事件升溫　塞爾維亞總統：採取一切力爭

祖高域因簽證被拒入境澳洲，澳洲總理莫理森在個人社交平台發文，強調規則就是規則，沒有人可以凌駕；而塞爾維亞總統武契奇則為他們的網球英雄發聲，並會為祖高域爭取到底。

澳洲過去一直堅持要求非國民入境必須完成疫苗接種，而總理莫理森今早更在社交平台就祖高域被拒入境帖文：「祖高域先生的簽證已被取消。規則就是規則，尤其是涉及我們的邊界，沒有人可以超越這些規則，我們有很強的邊境政策，以維護澳洲是新冠肺炎全球死亡率最低的國家之一很重要，我們要繼續保持警覺。」

事件的發展始乎已經跳出了體育，去到外交層面，塞爾維亞總統武契奇就為祖高域發聲，認為這位國家英雄是受害者，並表示塞爾維亞全國的人都支持他。他發聲明表示正採取一切措施為祖高域爭取：「我已通知祖高域，塞爾維亞全國所有人都支持他，我們正採取一切措施，在最短時間內制止這場針對世界第一球手的騷擾；根據國際公法的所有准則，塞爾維亞將為祖高域而戰，為正義及真理而戰，我們都知道，祖高域是很強大的。」

而塞爾維亞傳媒指，根據澳洲的法律規定，今次祖高域被取消簽證，有機會未來三年都不能前赴澳洲參加澳網，而有消息指祖高域嘗試向當地法院提出上訴，或可獲得參戰澳網的機會。