【意甲】祖記攻弱細打穩陣「玻」
2022年01月06日 14:00
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意甲歇冬之後，星期四晚重開，其中一場大戰由祖雲達斯主場對拿玻里，雙方實力接近，預料會踢得比較小心，特別係祖雲達斯教練阿里基一向採用穩陣戰術，就算贏波，多數都係小勝，近8場聯賽總入球，都係2球或以下。拿玻里狀態走下坡，近5場聯賽只係贏得1場，加上教練史巴列堤同埋5位球員確診新冠肺炎，缺席今場比賽，陣容不整之下，相信會踢得更加保守，最好選擇中位數2.5球嘅入球細。 ●阿King
直播表
周四7:30pm 意甲 博洛尼亞 對 國際米蘭
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周四7:30pm 意甲 森多利亞 對 卡利亞里
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周四9:30pm 意甲 拉素 對 安玻里
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周四9:30pm 意甲 史柏斯亞 對 維羅納
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周四11:30pm 意甲 阿特蘭大 對 拖連奴
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周四11:30pm 意甲 薩斯索羅 對 熱拿亞
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周五1:30am 意甲 AC米蘭 對 羅馬
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周五3:45am 意甲 祖雲達斯 對 拿玻里
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周五3:45am 意甲 費倫天拿 對 烏甸尼斯
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