直播紅黃大戰　南華雙塔態勇迎戰永倫

甲一常勝軍南華和永倫明晚（周四）會師修頓場館，「閉門」進行巔峰對決，也是本地籃球因疫情即將停擺14日前的最後一戰。南華粒粒皆星，雙塔惠龍兒和朱亮近況火熱，已錄得跨季26連勝。永倫坐擁「得分機器」泰那，近3場均有「30+」進帳，今季聯賽一樣未嘗敗績，到底誰能保住金身？賽事直播由香港籃球總會及南華籃球隊聯合呈獻。（on.cc東網周四晚上8時40分直播、SCAA Basketball及睇體Facebook同步直播）

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南華作為衛冕軍，今季聯賽5戰全勝，場均淨勝34分。最近一場對東方龍獅，面對雙塔卜聿揚和胡卓斌，首席中鋒惠龍兒一改輔助角色，火力全開，首節已攻入11分，奠定勝利基礎，終在4人（惠龍兒、朱亮、余理洋和張延隆）得分上雙下，以61：48擊敗對手。

不過，「紅軍」仍有改善空間。如惠龍兒所言，開局很順，往往容易鬆懈，令防守集中力下降。南華下半場正是在領先18分的情況下，被追回不少分數。罰球命中率也偏低，21投12中僅得57%。相比起東方龍獅（外援拉利羅斯早段傷出），永倫以「完全體」作賽，必須謹慎應付。

此外，永倫球星泰那打出MVP賽季，近3場對崇德飛鷹、建龍飛馬和東方龍獅，分別攻入41分、37分和30分，「hot hand」起來幾乎守不住。惟孤掌難鳴，特別是陣容深度冠絕甲一的南華，其他球員能否挺身而出，勢成關鍵。

同日頭場，由建龍飛馬對遊協，兩隊均未打開勝利之門。前者有加拿大籍中鋒漢尼拔坐陣，內線理應佔據優勢，惟此子歸隊月餘，尚在適應比賽節奏，想避免跌落護級組，今場不容有失。