港超聯　封場前最後一操　球員望盡快回復正常

因應新變種病毒Omicron襲港，政府宣布收緊防疫措施，其中包括足球場在內等康文署轄下體育設施，由周五（7日）凌晨零時起關閉14日，期間如何保持球員狀態，成為各支港超球隊要面對的難題。冠忠南區及標準流浪等港超球隊，周四（6日）亦把握機會，進行封場前最後一課操練。

過去兩季港超因疫情關係經歷過數次停擺，最長一次長達近半年，今個賽季亦逃不過這個厄運，對於相關經歷，港超球員們似乎已不陌生。「希望今次唔好停咁耐啦」，陳凱柏（Paco）隨南區在香港仔運動場完成操練後感嘆道，這位冠忠南區球員的一句話，相信也說出了不少隊友和球圈同業的心聲。

季初受傷患困擾的Paco，最近剛剛復出狀態開始回升，上仗更貢獻一次助攻，惟疫情影響下一切又要暫停，Paco直言感到無奈：「呢兩個禮拜狀態幾好，但突然間又停擺，遲啲出返嚟狀態肯定唔會咁好，我諗（停擺）對於所有球員都唔係一件好事。」他透露封場後，球隊會安排透過Zoom視像軟件，讓球員在家中進行訓練，自己亦會透過跑街維持體能。

標準流浪亦於球場關閉前，進行分隊「八對八」比賽等訓練，球會表示暫別球場的一段時間，將會安排讓各球員分組到球會會所健身。至於傑志宣布周四（6日）下午5時起關閉賽馬會傑志中心，所有公眾訂場均作取消之餘，傑志足球學院所有訓練、班際賽事及其他班級活動將會取消。

另外足總宣布賽馬會將軍澳足球訓練中心自周五（7日）起，亦將暫停開放，意味着東方龍獅、香港U23及理文3支球隊的訓練勢必受到影響。此外，女子足球聯賽、五人足球聯賽及香港超級青年聯賽等賽事，亦將延期。