2021年創佳績　歐陽若曦許建德分享點滴

香港運動員2021年克服疫情帶來的挑戰，在國際舞台屢獲殊榮，香港賽車手許建德去年創造歷史，成為首位獲得GT世界挑戰賽歐洲組別年度總冠軍的香港車手，而歐陽若曦亦在澳門格蘭披治大賽捧起澳門GT盃冠軍。兩位車手周三(7日)於何文田愛民商場小型賽車場岀席分享會。

效力Sky Tempesta Racing車隊的許建德去年與3名隊友合作，岀戰4場比賽均排頭4，法國保羅里卡德1000公里大賽更勇奪冠軍，最終力壓13支車隊贏得Pro-Am組別年度車隊總冠軍，同時許建德和隊友Chris Froggatt亦獲得耐力盃Pro-Am組別車手總冠軍，成為香港第一人。

回顧去年表現，他感謝車隊信任，對於為香港賽車界爭光感到光榮，「今年如果可以比賽已是奇跡。2021隔離了56日，2020隔離了42日，2年合共98日，犧牲很大才能換取冠軍。今年計劃無變，主力參加GT世界挑戰賽，未來想戰利曼24小時耐力賽，但一切都視乎疫情發展。」

至於歐陽若曦（Darryl)在澳門格蘭披治大賽GT盃戰況峰迴路轉，第一回合「炒車」奪亞，通宵維修後，第二回合奇蹟反勝，繼2008年後再度封王。以往一年超過10場比賽的Darryl上季疫情關係只參加澳門大賽車一項賽事。他表示，疫情太多變數，令車隊難以作長遠計劃，會審慎考慮再決定參加什麼賽事。

疫情令賽車多項賽事取消，造就電競賽車獲得發展良機，香港汽車會行政總裁陳尚來表示，香港電競選手表現岀色，其中周天浩在奧運虛擬系列賽排亞洲區第2，僅次於日本選手，證明香港電競有發展空間，望日後能衝出亞洲。另外，他表示總會正草擬方案，將向政府爭取興建多用途賽車場，有關詳情有待公布。歐陽若曦對於香港發展電競賽車表示支持，期待更多新血加入賽車界。