狂牛回歸！拿度迎來近半年首勝：超開心

西班牙天王拿度周四在墨爾本夏日系列賽復出，迎來濶別球場五個月的首勝，以6比2、7比5擊敗立陶宛的外圍賽出線者貝蘭基斯(Ricardas Berankis)勇闖8強。

「超級開心能夠重回比賽，很難找到另一處比這裡更好，來作為展開新賽季，雖然這是首場比賽，但坦白說的確有點困難，畢竟近半年要挑戰很多時刻，但無論如何我真是很高興可以再參與比賽。」拿度自去年8月因左腳受傷而休戰，上月在阿布扎比表演賽復出，但隨後因確診，又被迫隔離未能比賽。

這是拿度自8月以來的首場單打賽事，他早前已曾出戰雙打賽事作為熱身，「這場勝利當然很重要，可以給我機會在明日再打，因為實在太長時間沒有比賽了。」

對於祖高域被拒入境澳洲的事件，拿度表示：「如果你不想接種疫苗，就需面對一些問題。我相信如果他想要，他是可以在此（澳洲）比賽，當然他有自己的決定，每人都有自己的選擇。對於他的遭遇我感到遺憾，他幾個月前已了解這個情況，是他的決定。」

34歲的拿度目前與祖高域同樣都是擁有20個大滿貫冠軍，他將會出戰澳網，也是今屆比賽的其中一個焦點。