一分都不能少！米蘭雙雄新年響頭炮

意甲快閃歇冬兩星期之後，今晚戰火重燃，新年第一擊立即送上列強大混戰，包括近況回勇嘅祖雲達斯硬撼3哥拿玻里，2哥AC米蘭則惡鬥由摩連奴領軍嘅羅馬，4大勁旅為追趕榜首國際米蘭，可謂1分也不能少，勢必搏盡求勝，揭開下半季爭標序幕。

【A米傷疲盡起爆破羅馬】

今晚其中一場重頭戲AC米蘭主場火併羅馬。「紅黑兵團」趁歇冬期休養生息，伊巴謙莫域為首嘅鋒線叉足電回歸，有望重現季初強勢，對住作客麻麻嘅羅馬贏面甚高，主勝值捧。（Now 638周五凌晨1時30分直播）

AC米蘭喺歇冬前狀態不穩，目前以4分落後同市死敵國際米蘭排第2，經過歇冬期後，伊巴謙莫域、拉菲爾利亞奧同列比錫都從傷患中康復過來，呢條星級鋒線都有參加賽前操練，加上卡拿比亞亦傷愈回歸鎮守防線，攻守實力大增。

「紅黑兵團」開季曾踢出10勝1和超強走勢，之後因傷患同密集賽程令成績下滑，依家傷疲盡起係時候追分。事實上佢哋近年對住羅馬都有優勢，近4次碰頭AC米蘭錄得3勝1和佳績，今仗大有機會再下一城。

羅馬喺「寸王」摩連奴執教下，暫時排第6名叫不過不失，佢哋最大問題係主場成績雖然對辦，但作客表現就走晒樣，對上8場聯賽作客輸咗5場，搞到分數上畀前列拋離，而且馬約萊爾、基斯史摩寧同後備門將丹尼爾富薩圖據報確診新冠肺炎，未有隨隊，實力受削下難阻AC米蘭奏凱。

【國米超班上盤博得過】

今晚意甲頭場，博洛尼亞主場挑戰1哥國際米蘭。國米歇冬前聯賽打出一段7連勝走勢，成為「冬季冠軍」；博洛尼亞實力差一皮，首循環作客國米大敗1比6，近4仗1勝3負，國米新一年頭炮打得響，作客讓一球捧上盤。（Now 638周四晚7時30分直播）

國米今季由施蒙施恩沙基取代干地執教，成績未見走樣，並將盧卡古離隊嘅影響減到最低，上半季意甲及歐聯兩條戰線均交出極佳表現，意甲領導群雄，歐聯出線16強更超越干地時代成績。國米目前領先A米4分，為保榜首優勢，每仗都以贏波為目標，雖然前鋒迪斯高確診被隔離，中場查漢奴古亦要停賽，但仍有拿達路馬天尼斯數胡，賽前消息指佢會夥拍阿歷斯山齊士擔任雙箭頭，比列錫及維達爾等作中場支援。

博洛尼亞實力次一皮，加上近期受新冠肺炎影響，門將馬高莫拿、中場維奧拿、艾朗希基、尼高拉杜明基斯相繼「中招」，只能殘陣應戰，難擋國米強攻，上盤穩開。