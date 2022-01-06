哥迪奧拿去留未定　曼城「預訂」阿迪達？

據英國《The Athletic》報道，英超勁旅曼城正密切關注阿仙奴領隊阿迪達嘅合約情況，消息指哥迪奧拿喺「藍月亮」嘅長遠前景仍然係疑問，所以球會已開始準備Plan B，如果哥迪奧拿決定2023年約滿離隊，擁有接近足球理念嘅阿迪達，將係接班嘅頭號人選。

現年39歲嘅阿迪達曾喺曼城做過3年助教，被視為哥迪奧拿嘅「徒弟」，2019年佢正式接任阿仙奴領隊，為「兵工廠」進行全面重建，今季終於開始進入收成期，呢支全英超最年輕球隊目前聯賽第4位，上場對曼城雖然輸1比2，但比賽中令曼城罕有地踢到非常狼狽，阿迪達打造嘅年輕新軍表現大獲好評。

有趣嘅係，阿迪達同哥迪奧拿嘅合約同時都喺2023年夏天完結，據報阿迪達希望專注完成今季賽事，暫時冇打算傾談續約事宜，令曼城有機可乘。報道指曼城最大目標仍然係同哥迪奧拿續約，但呢位西班牙教頭一直未有確實答覆，哥帥上年就曾經力撐處於低谷嘅阿迪達係「頂尖領隊」，搵阿迪達最接班人就最合適不過。