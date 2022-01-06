建龍飛馬22分大破遊協　打開今季勝利之門

為配合政府最新防疫措施，本地甲一籃球聯賽周五（7日）起即將停擺兩周。周四（6日）「最後一戰」，頭場先由建龍飛馬及遊協，會師修頓球場閉門作賽。飛馬今仗由頭帶到尾，有份上陣的11名球員皆有進帳，中鋒漢尼拔更獨取全場最高16分，最終飛馬以81 ：59大勝遊協，打開今季勝利之門。

遊協開賽初段中距離頻頻得手，一度領先6比0，但建龍飛馬隨後站穩陣腳，當中外援中鋒漢尼拔籃底連取6分，加上韓天次、朱梓榕接連建功，首節飛馬領先18 ：15。第二節初段飛馬繼續佔優，程建文、韓天次籃底先後搏得「And-one」，一度將比賽拉開至30 ：21；遊協之後雖然有蔡鴻興射入2球「Long-two」，但半場仍以25 ：36稍為落後。

易邊後雙方手感冰冷，直至2分半鐘後才由朱梓榕的罰球打破悶局，馮嘉豪之後再內外開弓，飛馬一度領先15分。大幅落後的遊協由陳可鈐擔任奇兵，這名「甲一初哥」單節貢獻5分，加上「港版奇雲路夫」尼利斯射入壓哨3分，遊協完第3節追至39 ：49。第4節飛馬未敢鬆懈，馮嘉豪鏟籃連番得手，中鋒漢尼拔籃底亦發威連轟8分，將領先優勢擴大至18分，尾段陳仲顯更連入兩球3分錦上添花，最終飛馬以81 ：59大勝遊協，取得今季首勝。

數據方面建龍飛馬3人得分上雙，當中漢尼拔獨取全場最高16分，馮嘉豪及朱梓榕則分別貢獻10、11分。至於遊協則有胡重光射入全隊最高12分。建龍飛馬終於打開今季勝利之門，主力朱梓榕認為球隊每場愈見進步，惟提醒隊友不要因此驕傲，希望將目標放得更遠、更高。