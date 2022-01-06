南華大炒永倫40分　惠龍兒：針對性防守致勝

周四（6日）晚灣仔修頓尾場上演封場前最後一場甲一賽事，衞冕的南華和「黃金戰士」永倫今季首度碰頭，前者展現王者氣勢，憑楊和取得全隊最高的31分，以90：50大勝，力保今季不敗身。

南華聯賽開季5戰全勝，永倫同樣未嚐一敗，取得4連勝。開段兩隊打成均勢，但隨著羅意庭、惠龍兒及楊和陸續得分，南華將比數拉開至14：6。近3戰得分「30+」的泰那開局不順，直到最後7分半鐘才「開齋」連得5分，但永倫內線難阻惠龍兒，後者單節10分，帶領南華首節領先20：11。

南華第2節加快節奏，不時拉空，壓迫防守令對手失誤頻繁，張延隆兩度偷球後大打快攻，聯同余理洋兩記三分，加上楊和的跳投及陳張敏補籃，打出一段18：2攻勢，將比數拉開25分。永倫「得分機器」泰那苦無起手機會，只能擔當串連工作，今節僅得3分，永倫以20：47大幅落後。

下半場永倫換入潘志豪和梁民熊，追回不少分數，不過南華同樣得分連連，故未能扭轉劣勢。泰那用盡24秒才能勉強起手，殺入禁區面對重重防守亦只能分球，此節最後1分鐘才轟入3分。南華方面，原本已經眼角受傷的羅意庭，第3節中段被撞爆下巴，需要退下火線，楊和裡外開弓單節獨得7分，加上朱亮和惠龍兒各得6分，協助球隊繼續領先30分，提早進入垃圾時間。

最後一節，永倫進攻停滯不前，泰那此節回勇，博得「and 1」，單節得9分。不過南華未有手軟，先有陳張敏外線發炮，再有楊和連轟3記三分，協助南華以90：50大勝。楊和取得今場最高31分，惠龍兒亦有20分進帳，永倫只得泰那一人得分突破雙位數，得20分。

今場南華大勝永倫40分，賽後惠龍兒大讚球隊對泰那和賀斯福針對性防守致勝：「分差是有點驚喜，我們防守做到部署，針對泰那和賀斯福做得不錯，頭3節泰那只得11分。今場我們特別集中，不像以往有時領先之後會發夢，協防亦做得好。」甲一即將停擺兩周，惠龍兒大嘆可惜：「好慘啊！我們這幾場打得愈來愈好，沒辦法，各隊都經歷一樣的難題，唯有自己落街跑步、拍波保持狀態。」這位香港隊隊長直言上場手指「甩骹」的傷勢未好，期望爭取時間休養，備戰夏天舉行的亞錦賽和亞運。