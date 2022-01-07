專欄輪住嚟　可以酌情處理職業足球嗎？

外防輸入的漏洞，再加上個別不自律人士的不檢點行為，導致香港陷於目前的臨界點，各行各業恐怕將要再一次面對2020年底般的困局。

大家都知道，對於我來說「足球是興趣，跑馬是娛樂」，就連馬經版的專欄也叫《波馬同樂》，政府防疫措施加辣下，賽馬雖可維持，惟僅出賽馬主才能夠入場，個人馬主僅限兩位，團體馬主最多4位。儘管無癮，但起碼「馬照跑」！但波呢？

足球就可用「慘」字來形容，由周五(7日)開始，所有職業球隊將沒有場地練波；持續一段時間無波練的最大影響就是(即使港超聯可在本月20號之後重開)，球員停了兩個星期，根本沒可能立即投入比賽，最少要多兩個星期時間去重新操起狀態，情況實在極不理想。

類似情況，也曾在2020年至2021年球季經歷過，正因為有了之前的經驗，盼望足總高層、董事局，以至代表業界的新任立法會議員，可否主動代為向政府游説及爭取呢？目前的港超球隊都有本身的氣泡，縱使未夠全面，但每次比賽前都有接受檢疫，球員亦已打齊針，樣樣做到足，也算十分自律。這情況下，是否可以酌情，集中一個地點如FTC(賽馬會香港足球總會足球訓練中心)或傑志石門中心，供職業球隊維持操練，讓教練、球員繼續開工呢？

就以剛過去周三(5日)晚的「菁英盃」，閉門作賽亦非一件壞事，假若將旺角場集中一個場地，以每日兩場的方式，先去完成餘下的「菁英盃」賽事。待疫情好轉其他場地重新開放後，超級聯賽便可直接啟動，避免賽事在季尾兩、三個月內編得密密麻麻，從而衍生一大堆問題，倒頭來又是整個球圈去承受苦果。

冠忠南區主席

陳文俊