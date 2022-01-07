曼聯新揸弗人上場 開英超史上最高薪留普巴

英超勁旅曼聯周四(6日)宣布，副主席活華特將會喺今個月後離職，結束佢長達8年半嘅領導曼聯日子，而原本商業總監李察阿諾特就會「升職」行政總裁，成為新一代「紅魔鬼」揸弗人。就喺呢個權力交接期，英國《太陽報》即爆出曼聯有大動作，向隨時可以同其他球會簽約嘅保羅普巴，開出英超史上最高嘅50萬鎊周薪新約，希望呢位法國中場繼續留隊。

曼聯自上年4月出現歐超聯風波後，副主席活華特即「孭鑊」話會喺任期完結後離職，曼聯周四發出聲明證實佢會喺月底落台，新揸弗人李察阿諾特就喺2月1日正式成為行政總裁。據報曼聯嘅足球事務主要仍由總監費查、梅托以及下季轉任顧問嘅蘭歷克負責，但李察阿諾特就係掌管球會最高決策權嘅人。

李察阿諾特喺07/08球季加盟曼聯出任商業總監，球會喺呢段時間市值狂升，李察阿諾特近年亦逐步增加足球事務嘅參與度，上年9月就曾公開解釋球隊嘅轉會政策，亦有份參與上年11月炒蘇斯克查魷魚嘅會議，影響力已經逐步增加，依家做埋揸弗人亦係順理成章。

正值曼聯權力交接，英國《太陽報》周五(7日)獨家爆料，指曼聯已經向保羅普巴開出新合約，周薪為40萬鎊加上約10萬鎊嘅獎金，總值50萬鎊周薪人工將係英超史上最高紀錄。保羅普巴同曼聯合約只剩半年，今個月已經可以同任何英超以外球會簽署轉會事前合約，曼聯已表明唔會喺1月賣佢走，為免保羅普巴夏天自由身走人，所以開出天價合約留人。