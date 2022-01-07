A米羅馬爆衝突　寸王做和事佬勸交

周五(7日)凌晨舉行嘅意甲，AC米蘭主場對羅馬，場面非常火爆，全場出現8張黃牌及2張紅牌，雙方更一度發生衝突，幸好羅馬教練摩連奴夠冷靜，做和事佬勸交，避免事態惡化，最終羅馬踢少2人劣勢下，作客輸1比3。

開波7分鐘，羅馬前鋒譚美阿巴謙喺禁區內犯手球，被罰黃牌及12碼，基奧特主射入網，為AC米蘭打開紀錄。基奧特之後有1次射門中柱反彈，由隊友祖利亞美斯亞斯補射入網成2比0。

踢到40分鐘，譚美阿巴謙將功補過入波，為羅馬追至1比2，轉個頭雙方球員發生衝突，當中以譚美阿巴謙反應最激，幸好摩連奴及時出手拉開佢，否則隨時攞第2張黃被被逐。

不過，換邊之後，羅馬仍然有2位球員「見紅」，右閘卡斯杜柏及中堅基安盧卡文仙尼被趕出場。至於AC米蘭由拉菲爾利亞奧單刀射成3比1，補時A米獲得12碼，但伊巴謙莫域主射被門將魯爾柏迪斯奧撲出，幸好無礙全取3分。

賽後摩連奴批評球證執法水平，指AC米蘭獲得2個12碼都係誤判，仲話3年前A米邀請佢執執，但佢拒絕咗。