澳洲邊防局調查其他「醫療豁免」球手

聲稱獲「醫療豁免」的9屆澳網冠軍祖高域日前被澳洲拒絕入境，其簽證亦被取消，這位塞爾維亞球王已提出上訴，現時他身處在一間墨爾本隔離酒店，等待周一聽證會作定案，事件繼續升溫，已演變成外交風波，塞爾維亞當地亦有民眾示威表達不滿。澳洲政府周五（7日）確認，正調查其他持有類似簽證參加澳網的球手。

澳洲內政部長安德魯斯周五（7日）表示，澳洲邊防局已開始調查其他持有類似簽證參加澳網的海外球手：「有情報指，一些已入境的人士未符合入境規定，我們會作出調查。」她未有透露有多少球員被調查，但重申任何人進入澳洲邊境時，需要出示接種疫苗的證明，或者因健康理由而未能打針之相關證明。她表示，「簽證，據我理解，不是問題關鍵，邊防局指，祖高域因未能出示相關證明，而不符合入境規定。」

祖高域被送往墨爾本帕克酒店，該酒店收留難民和尋求政治庇護人士，引起其家人及家鄉民眾不滿，在首都貝爾格萊德集會士威，聲援祖高域。祖高域媽媽Djina公開批評澳洲當局將兒子當作「囚犯」般看待：「我和他通了幾分鐘電話，作為母親，過去24小時相當難受，他們待他如囚犯般，做法不公平、不人道。他居住的地方環境很差，地方狹小，又髒又有蟲，提供的食物亦不理想，但他們不讓他轉酒店。」

澳洲總理莫理森指，祖高域不會獲得特別待遇，而安德魯斯亦澄清：「祖高域未被拘留，他隨時可以離開澳洲，邊境人員會全力協助他。」