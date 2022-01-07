【女足粉絲團】乙組聯賽同樣激烈

2022年第一天(1日)晚上，一眾女足球員並未有選擇休息或慶祝，繼續為出戰「賽馬會女子足球聯賽」甲、乙組的賽事拚盡。

兩支甲組中遊隊伍大埔和公民於跑馬地球場的對戰，公民於下半場初段由17歲小將謝穎芊，把握大埔守門員周錦儀的失誤建功先開紀錄。其後大埔雖有隊長葉婉彤射失12碼，但於61分鐘由譚加娸突破越位，半單刀起腳皮球射中公民後衛王君萍反彈入網追成1比1完場，各得1分。另一邊廂，開季仍未嘗一勝的愉園繼續頹勢，0比2敗於沙田腳下。

至於爭霸分子車路士足球學校（香港），就憑梁匡蕎上演帽子戲法、姚希雯梅開二度，再加上射手宋麗雯的入球，以6比0喪炒大聯盟足球學院。賽後「車仔」以15分高踞甲組榜首，少踢1場的傑志及港會同以14分列第2、3位。

乙組本季由16隊參賽球隊分為A、B兩組先踢單循環聯賽，然後再進行名次賽決出冠車。B組各隊實力平均，競爭激烈，由多名前港青球員組成的標準流浪，全靠隊長馮浚翎連中三元，在銅鑼灣運動場以4比0輕取黃大仙；另一場在跑馬地舉行的比賽恒益對樂天，恒益雖然佔較多攻勢，可惜未能將機會轉化成入球，兩隊最終0比0握手言和。乙組B組暫時由標準流浪以2勝2和得8分排行榜首，源善行九龍城以7分緊隨其後，黃大仙及恒益則以6分及5分位列第3、4位。

A組方面，由前傑志教練張秋玲帶領的屯門，以及新成立的冠忠南區，均以全勝姿態位列榜首、次名。

「賽馬會女子足球聯賽」元旦日戰果

【甲組】

車路士足球學校(香港) 6比0 大聯盟足球學院

公民 1比1 大埔

愉園 0比2 沙田

【乙組B】

黃大仙 0比4 標準流浪

樂天 0比0 恒益