慕遜防線任人魚肉　拜仁搶攻大報復

德甲下半季周六(8日)凌晨重燃戰火，「1哥」拜仁慕尼黑主場火併慕遜加柏。拜仁有門神紐亞等多名中後場球員確診，勢必以攻代守，慕遜加柏連場落敗，條豆腐渣防線「有球必應」，今仗實多波入，3.5球入球大不容錯過。(周六凌晨3時30分開賽)

拜仁慕尼黑喺德甲一向都打橫行，依家唔單止位居榜首，更甩開次席多蒙特9分。拜仁最強梗係鋒線，今季17輪聯賽已轟56粒，單係神鋒羅拔利雲度夫斯基佔咗19球，配合湯馬士梅拿、基拿比等支援，如魚得水。

慕遜鬥弗賴堡半場喪失6粒

不過要留意，拜仁慕尼黑有門神紐亞、盧卡斯靴南迪斯、哥倫天杜利素、艾方素戴維斯、烏柏美卡奴等9名球員確診，正宗後衞剩番班捷文柏華特，對球隊嘅防守力有一定影響。

相反，慕遜加柏黑到冇朋友，近6仗只得1勝1和4負，更狂失18粒，有5仗開4球或以上，包括喺主場竟慘吞弗賴堡6蛋，而6球都係上半場失守，防線表現慘不忍睹。

禍不單行嘅係，慕遜有多達6名球員今夏約滿，其中主力馬菲亞斯真達及薩卡利亞宣布季尾以自由身離隊，難免影響軍心，而且薩卡利亞更確診缺陣，拜仁為報早前德盃慘吞慕遜加柏5蛋之辱，定有仇報仇狂數胡，捧3.5球入球大最上算。