C朗大逼宮　一種情況今夏離隊

曼聯爆發將帥暗戰，英國《每日郵報》指紅魔鬼首席球星C朗不滿看守領隊蘭歷克嘅戰術安排，唔想呢位德國名帥下季坐正，同埋如果會方今夏挑選嘅新主帥唔合佢心意嘅話，呢位葡萄牙國腳就會選擇提早1年解約離隊。

C朗上年8月尾由祖雲達斯回巢曼聯，簽約2年，原本表現唔錯，頻頻入波，甚至多次拯救球隊。不過，自從蘭歷克上月初接手執教曼聯後，C朗似乎唔適應對方嘅前場壓逼踢法要求，上陣5次僅入2球。同埋蘭歷克嘅體力化戰術，亦令36歲嘅C朗吃不消，若然曼聯下季繼續由蘭歷克領軍，C朗肯定冇好日子過。

因此，C朗決定先下手為強，向球會管理層表明，自己同蘭歷克兩個只能留一個。除此之外，C朗亦要睇埋曼聯下季新帥人選，如果新帥嘅戰術思維同佢唔夾，佢一樣會走人。

其實C朗唔止一次同主帥鬧不和，效力祖雲達斯間期就同當時教練沙利不咬弦，導致對方被炒，上年夏天祖記請來注重整體戰嘅阿里基執教，C朗深知新戰術唔會以佢為中心，於是選擇離隊，依家隨時歷史重演。

C朗職業生涯之中，同佢最合拍嘅教練相信只有費格遜同施丹，費Sir冇可能出山，或者只有曼聯請到施丹領軍，C朗先至會專心為紅魔鬼效力。