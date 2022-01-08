德甲重開爆大冷　拜仁由贏變輸

德甲歇冬之後喺周六(8日)凌晨重開，立即爆大冷，榜首勁旅拜仁慕尼黑主場出擊，兼先打開紀錄，但卻連失2球，1比2不敵慕遜加柏，爆出8.25倍客W。值得一提，慕遜加柏今季3次同拜仁交鋒，取得2勝1和佳績，成為呢支超級班霸嘅大剋星。

拜仁慕尼黑原本有個好開局，上半場18分鐘，由羅拔利雲度夫斯基射入，先開紀錄，拜仁已連65場德甲有波入，追平球隊2012至14年創下嘅紀錄。

不過，拜仁之後經歷「黑色4分鐘」，先係27分鐘被慕遜加柏中場科利安尼奧侯斯射入扳平，踢到31分鐘，史堤芬拉拿頂入角球，協助慕遜加柏反超前2比1。

其實拜仁有大把機會可以扳平，但卻失之交臂，包括羅拔利雲度夫斯基勁射中楣，仲有湯馬士梅拿、甘美治、穆斯亞拿門前失機，明顯狀態不足。教練拿高斯文今場更加被逼要換入小將保羅雲拿幫手，令佢以16歲零15日成為德甲史上第2年輕上陣球員，僅次於多蒙特新星尤素法莫高高保持嘅紀錄(16歲零1日)。

事實上，拜仁近期受到新冠肺炎疫情打擊，先後已有9位球員中招，包括門將紐亞、利萊辛尼等主力缺陣，會方曾經提出將今場比賽延期，但被賽會拒絕，為輸波埋下伏線。

至於慕遜加柏之前5場聯賽只有1和4負，但對住拜仁，往往有超水準發揮，繼上年10月德國盃大勝拜仁5比0後，今仗再次擊敗對方，加上首循環聯賽打和1比1，竟然可以令一向稱王稱霸嘅拜仁束手無策，實在係球壇奇葩。