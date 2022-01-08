西甲好波連場　皇馬巴塞分途出擊

周日(9日)西甲好波連場，其中皇家馬德里主場對華倫西亞，榜首皇馬上輪聯賽意外輸波純因輕敵，今仗為博反彈必搶韁，加上多位主力已經克服新冠肺炎，可以復出，人腳完整出戰，勝算更加高。反觀華倫作客經常初段失波，難以抵擋對手強攻，直取皇馬半場主勝。(Now 632及611周日凌晨4時直播)

皇馬上輪西甲以0比1不敵基達菲，連續15仗不敗畫上句號，賽後主帥安察洛堤坦言眾將表現似放假，集中力不足，明顯係向球員發出警號，訓話果然奏效，上場西班牙盃立即以3比1擊敗艾高恩奴。早前確診嘅門將泰拔高圖爾斯、中場卡馬雲加、費達歷高華維迪及前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，現時已經康復，暫時只得後備前鋒盧卡祖域需隔離，皇馬今場以強陣出擊，有力迅速取得領先優勢。

另一邊廂，華倫西亞近況麻麻，先於聯賽主場1比2不敵多人確診嘅愛斯賓奴，然後喺西班牙盃對乙組仔卡達真拿，僅險勝2比1，今場更有前鋒曉高杜路坐波監，雪上加霜。皇馬近4次主場出擊，3次半場領先，華倫今季9場聯賽作客只得2場半場冇失波，難擋皇馬初段搶攻，半場主勝捧得過。

至於受到嚴重傷病問題困擾嘅巴塞隆拿，將作客CF格蘭納達，殘兵巴塞上場喺西盃，以僅餘嘅人腳，排出最強陣出擊，都只係僅僅以2比1險勝低組別球隊利納雷斯，今場造訪近況不俗嘅CF格蘭納達，應唔敢輕舉妄動，玩2.5球入球細先係明智之選。（Now 632周日凌晨1時30分直播）

巴塞雖有隊長布斯基斯刑滿復出，丹尼爾及佐迪艾巴已康復，但仍有達斯、巴夫韋迪同沙治羅拔圖養傷，奧士文尼迪比利、加維、菲臘比古天奴需繼續隔離，而新星柏迪及剛加盟嘅前鋒費倫托利斯亦確診新冠肺炎，陣容嚴重不整，上仗聯賽作客險勝馬略卡1比0，係要靠盛傳將被放棄嘅借將盧克迪莊一箭定江山，可見主帥沙維排陣都幾頭痕。

CF格蘭納達近6仗聯賽3勝3和未輸過，單計主場更係3連勝，包括反勝馬體會2比1，逐漸爬上中游。巴塞本身已今非昔比，更要殘陣應戰之下，必定會小心翼翼，加上該隊近10仗聯賽作客，有7次開2球或以下，今場入波隨時1球起、2球止，捧入球細好過。

直播表

周六4:45pm 澳職 墨爾本勝利Vs阿德萊德聯

無綫85台

周六9:00pm 西甲 利雲特Vs馬略卡

Now 632

周六10:30pm 德甲 RB萊比錫Vs緬恩斯

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:15pm 西甲 皇家蘇斯達Vs切爾達

Now 632

周日1:30am 西甲 CF格蘭納達Vs巴塞隆拿

Now 632

周日4:00am 西甲 皇家馬德里Vs華倫西亞

Now 632、611

周日4:00am 法甲 朗斯Vs雷恩

Now 639