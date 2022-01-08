【祖高域風波】IG感謝球迷支持　澳、加球手送暖

世界球王祖高域因無法提供有效的疫苗醫療豁免，被澳洲拒絕入境，兼取消簽證，引起軒然大波。由於他決定上訴，因此目前身處墨爾本隔離酒店，等待下周一聽證會的他，在社交媒體感謝各地球迷支持。澳洲、加拿大也有球手「送暖」：「頂住，兄弟！」

祖高域早前聲稱獲醫療豁免，毋須接種疫苗也可入境澳洲，參加年度首個大滿貫澳網，引起當地民眾不滿。與此同時，他被扣留在墨爾本一間隔離酒店，引發塞爾維亞公憤。其父親Srdjan在首都貝爾格萊德聚眾示威，形容兒子猶如「耶穌被釘在十字架上」，總統武契奇也開腔力撐球王。

祖高域周五在Instagram上傳即時動態，感謝球迷支持：「感謝世界各地人們一直以來的支持，我完全感受到，非常感謝。」

另外，世界排名93位的澳洲地主球手Nick Kyrgios，曾批評祖高域在疫情期間舉辦表演賽，這次卻發聲聲援：「我相信疫苗，已為母親和他人健康接種疫苗，不過我們處理祖高域的方式十分糟糕，成為了memes和新聞頭條。他是最偉大的冠軍之一，同時他是一個人。」

世界排名133位的加拿大球手Vasek Pospisil也出面「送暖」：「祖高域是我的朋友，PTPA（職業網球運動員協會）聯合創辦人，也是一個令人自豪的塞爾維亞人。我祝福他和所有東正教徒，聖誕節快樂！頂住，兄弟！」