【祖高域風波】律師團隊向法庭披露　一哥上月曾第二度確診

世界網球一哥祖高域於澳洲「被拒入境」事件引起國際關注，他如何獲得「醫療豁免」的疑團一直令人百思不得其解，他的律師團隊周六（8日）向法庭披露，該名塞爾維亞名將原來在上月16日第二度確診新冠肺炎，並且已告康復，因此澳網賽會讓他取得進入澳洲的醫療豁免權。

眾所周知，祖高域於2020年6月參加比賽時曾確診新冠肺炎，事件更爆發出感染群組，令他一度向各界致歉。但其後祖高域對接種疫苗保持懷疑態度，甚至反對「打針」。亦未對外公布個人注射狀況，這也讓他在日前宣佈取得醫療豁免時，引發澳洲民眾的激烈反應。最終他亦於周三（5日）晚上抵墨爾本機場後，被當局拒絕入境，取消了簽證，他其後很快便決定入稟法庭上訴，目前被安排於隔離酒店等待。

事件到周六有新發展，包括《BBC》等多個外媒報道，祖高域的律師向聯邦法庭提供的文件中，顯示祖高域於12月16日的病毒測試中證實染疫，是他第二度確診，經過治療後，這位20項大滿貫得主已康復，由於確診已經超過14天，加上過去72小時都沒有出現發燒或是呼吸道症狀，所以他取得進入澳洲的醫療豁免。

澳洲法院將於下周一（10日）為祖高域的上訴進行聽證會。