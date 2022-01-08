中甲　浙江一球勝青島　梁諾恆衝超下周分曉

中甲升班附加賽周六（8日）進行首回合對決，梁諾恆效力的浙江隊，憑隊長法蘭高上半場的入球，1比0力克中超護級之師青島隊，兩軍將於下周三（12日）次回合再決勝負，爭奪中超席位。

今季中甲上月尾煞科，武漢三鎮和梅州客家直接取得升班資格，而分別位處第3和第4的浙江隊和成都蓉城，則需與中超第15和16位大連人和青島隊進行兩回合的升班附加賽。

周六（8日）附加賽首回合，香港隊中堅「細佬」梁諾恆替浙江隊正選上陣，與孫正傲和岳鑫組成3中堅防線，對陣擁有艾爾文巴度、阿歷辛迪尼等前歐洲聯賽外援的青島隊。雖然浙江射手馬殊基維爾因傷先列後備席，但無阻「綠衫軍」30分鐘便取得領先優勢，隊長法蘭高把握對方門將撲出高迪的勁射不遠，補中射成1比0。

換邊後，今場狀態十足的馬菲爾斯切入勁射高出，未能增添比數。53分鐘，「細佬」防守時不慎踢中對手王皓的胸口，但逃過球證法眼，未有被罰黃牌。縱使末段外援馬殊基維爾後備上陣，但未有進帳，浙江保持1比0勝局至完場，將與對手在下周三（12日）的次回合再決勝負，爭奪來季出戰中超的資格。