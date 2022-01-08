屈福特留力聯賽護級　李斯特城回勇捧Ｗ

周六(8日)晚英格蘭足總盃第3圈有「英超大戰」，衞冕嘅李斯特城主場迎戰屈福特。李斯特城今季英超成績下滑，不過近期狀態回勇，尤其主場出擊保持到高水平發揮，為重溫上屆捧盃好夢，今仗必定全力出擊，要擊敗集中火力踢聯賽護級嘅屈福特難度唔大，捧主勝！(myTV Gold 903周六晚11時直播)

兩隊今場都受到非國盃同疫情問題打擊，陣容相當殘缺；李斯特城有前鋒伊恩拿祖、尼迪迪等4位非洲兵離隊，作客嘅屈福特亦有箭頭伊斯美拿沙亞、後衞杜斯特伊岡等4位主將為國披甲，轉戰非國盃。相比之下，「狐狸兵團」李斯特城由於板櫈深度充足，有足夠兵源輪換，陣容較為雄厚，反觀屈福特離隊球員個個都係主力，預計所受打擊更大。

「狐狸兵團」火力全開

李斯特城上仗英超主場以1比0擊敗利物浦，喺各項賽事已經連續4仗主場贏波，一班球員信心返晒嚟。英格蘭進攻中場占士麥迪臣重拾狀態，由佢喺中前場鋪橋搭路，令「狐狸兵團」進攻能力大大提升，踢法更加立體，佢哋近5場賽事合共攻入13球，火力十足，加上後衞勞基湯馬士等小將助攻助守，交出優異表現，令李斯特城戰績穩步上揚，今仗喺主場出擊絕對係信心保證。

屈福特今季表現不似預期，依家經歷6連敗，球員狀態同信心都跌入谷底，暫時排喺聯賽尾4，護級形勢相當兇險。相信屈福特下半季會以護級為最大目標，對於盃賽將採取半放棄態度，絕不強求，何況「大黃蜂」今仗陣容殘缺，倒戈嘅領隊雲尼亞里當然識得避重就輕，無謂逞強以免增添傷兵，實行集中火力喺更重要嘅聯賽搏殺，今場捧李城主勝好穩陣。