政府封場本地波又無辜受罪　球圈人有話兒

因政府收緊社交距離措施，康文署轄下球場周五（7日）起關閉，港超聯又再一次陷入停擺，職業性質的球員和教練無奈受罪，被逼停操停賽，不少球圈人在社交平台呻冤，可是有冤又能何路訴呢？

政府敕令周五（7日）起599F章下的表列處所必須關閉，當中包括康文署轄下的所有運動場，連帶將軍澳足球訓練中心、賽馬會傑志中心亦須暫停開放至20日。措施首當其衝影響本地波，除足總宣布由7日起至20日的所有賽事延期外，一眾以服務本地波為收入來源的持份者亦受到牽連，包括職業球員、教練、體育傳媒、攝影師等從業員被逼暫停工作，生計受損。本地足球界，以至於整個體育產業，在疫情環境下堅守己任，做好防疫工作，進行體育活動讓市民觀賞，卻在病毒藉漏洞流入社區之際無辜受罪，不少球圈人紛紛在網上發文呻冤。

前港隊首席中鋒陳肇麒於Facebook上發文，「未被病毒整死，無工開個個都死哂！」質疑政府勒令處所停業扼殺市民生計。理文主教練陳曉明亦打長文感嘆「哀莫大於心死」，由疫情降臨至今已屆第3個球季，港超聯被逼「第N次休賽休練」，他的心情已漸漸由當初的慌張、失望、憤怒，到現在「介乎傷感到無感覺」。而標準流浪球員盧均宜和林嘉緯，亦在Facebook專頁上以「聽日通關，通通都關」的帖文，諷刺封場的決定，他們更以「今日的我打倒前日的我」、「天黑請閉眼病毒係身邊；天光請開眼病毒唔出現」作為Hashtag，似乎對政府防疫措施有所暗示。

足總主席貝鈞奇早前接受傳媒訪問時表示，希望停賽兩周後疫情緩和，並冀至少可向政府申請閉門作賽。回想兩年前，港超聯因措施陷入停擺，原本10隊競逐的聯賽至復賽時僅剩6隊，其餘的不敵疫情而退出。如今噩夢再臨，港超今次難保能安然度過難關，如果不想因長時間停擺，而再次陷入隊數危機，足總決策人士應主動向政府有關部門積極溝通，定立周詳應變方案，研究比賽繼續進行的可能性；而非坐等疫情緩和，待政府放寬才倉卒安排復賽。畢竟全球足壇經歷兩年疫情，不少地方都已適應在這種環境下作賽，足運發展持續進步，香港足球再停下去，恐怕會被鄰近地區拋離得愈來愈遠了。