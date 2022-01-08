【祖高域風波】被揭確診後冇戴口罩出席活動　一哥講大話？　

祖高域被拒入境澳洲的風波繼續發酵，正當律師團隊用「二次確診」為這位網壇一哥辯護之際，外媒又揭發祖高域於上月17日曾在塞爾維亞出席一項青少年活動，期間並沒有戴口罩，惹來另一番質疑。

擁有20個大滿貫錦標的祖高域，為參戰澳洲網球公開賽於本月5日晚上飛抵墨爾本，他事前聲稱持有澳網賽會發出的「疫苗醫療豁免」，但事件出現戲劇性發展，他到埗機場後卻被邊防當局拒絕入境，兼且取消了簽證，其後他很快決定入稟法庭上訴，目前被安排於隔離酒店暫留。最新消息指，聽證會將於周一（10日）澳洲時間早上10時開始，祖高域會透過網上視像接受當局問話。

由於澳洲政府一直對疫情採取嚴厲的政策，包括要求入境人仕需接種疫苗才能入境，除非該人仕擁有充份理由，例如證明因身體問題不適合接種，才能獲得豁免。祖高域團隊今日（8日）向法庭披露文件，指34歲的祖高域其實於上月16日的病毒測試中確診，這亦是他個人繼2020年後的第二度確診。文件中更指出祖高域現已康復，因此出發前得到「醫療豁免」，「批准」到澳參賽。

然而，以上的法庭文件公開後，外國媒體則翻查祖高域上月的行踪，發現他於12月17日曾冇戴口罩出席塞爾維亞網球公開賽協會頒獎典禮，與大批青年人近距離接觸及合照，外媒質疑如果祖高域於16日確診，為何他翌日又若無其事參與多人活動？難度他當時還不知自己染疫嗎？

再者，澳網協會註冊申請醫療豁免的截止日是去年12月10日，祖高域以去年12月16日染疫為由申請醫療豁免，是否應被接納？

儘管「一哥」團隊的「證據」令人產生不少問號，正面及反對的聲音都有，但最終上訴結果如何，還需待周一的聽證會後才有分曉。這段被扣留在隔離酒店的日子，由於該處也是安置難民的地方，環境頗為惡劣，對世界級球星祖高域來說，難免是煎熬，有傳他曾要求讓私人廚師進駐以照顧他的飲食，但都被當局拒絕。另邊廂，澳洲網球協會首度就事件開腔，掌舵人 Craig Tiley指出，會方工作人員是以最專業的態度處理祖高域申請參賽手續，但對目前發生的狀況感到同情，並會全力協助「一哥」及提供協助。