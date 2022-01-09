皇馬大破華倫西亞　歐洲最強夢幻組合誕生！

周日(9日)凌晨西甲大戰，皇家馬德里主場4比1大破華倫西亞，「夢幻組合」賓施馬同雲尼斯奧斯祖利亞各入2球，兩大前鋒今季西甲合共轟入29球，亦係歐洲5大聯賽當中入球最多嘅攻擊組合，賓施馬亦成為皇馬史上第4個入波達300球球員，認真犀利！

皇馬上場聯賽意外不敵基達菲，不過今仗重返主場贏得輕鬆，上半場已發動狂攻製造連番攻門，去到43分鐘終於由卡斯米路博到12碼，賓施馬操刀先開紀錄。換邊後皇馬大開殺戒，雲尼斯奧斯祖利亞喺52同61分鐘連下兩城，華倫西亞76分鐘靠12碼破蛋，但賓施馬完場前2分鐘埋齋，帶領皇馬大勝4比1完場。

法國前鋒賓施馬2022年勇態持續，今場梅開二度令佢喺皇馬累積301球(584場)，係球會史上第4個入波突破300球球員，媲美C朗拿度(450球)、魯爾(323球)同迪史堤芬奴(308球)三大傳奇前鋒。至於賓施馬同雲尼斯奧斯今季西甲分別入17球同12球，亦係歐洲5大聯賽中最多產攻擊組合，同拜仁慕尼黑嘅羅拔利雲度夫斯基(20球)、基拿比(9球)並列No.1。