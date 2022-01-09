車路士英足盃大勝　17歲天才強勢彈起

車路士周日(9日)凌晨英足盃第3圈賽事，主場以5比1大炒非聯賽球隊車士打菲特，早前捲入訪問風波嘅盧卡古都有入波，不過今場主角就係17歲新星賀爾，呢位左閘一隊首演表現突出，製造車路士2個入球，車路士或者可以慳番買左閘頂芝維爾嘅錢！

面對非聯賽球隊，車路士仍派出盧卡古、迪姆華拿、高華錫等球星上陣，17歲嘅賀爾亦首度正選，令佢成為車路士史上英足盃最年輕上陣球員。車路士一如所料贏得輕鬆，迪姆華拿6分鐘近門先開紀錄，18分鐘赫臣奧杜爾禁區外射成2比0。

之後輪到賀爾表演時間，佢喺20分鐘左路殺落底線傳中，助攻盧卡古近門射入，39分鐘賀爾禁區外射門被撲，造就安達斯基斯坦臣「執雞」，半場贏到4比0。薛耶治55分鐘射入12碼拉開到5球，而車士打菲特就喺80分鐘破蛋，車路士最終贏5比1。

車路士領隊杜曹賽後大讚賀爾：「佢喺訓練嘅表現同態度，今場波完全展示出嚟，表現好好值得拎到正選。」車路士正選左閘芝維爾重傷提早收咧後，球隊一直物色新左閘人選，賀爾嘅冒起或有助解決球隊燃眉之急。