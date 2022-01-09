【祖高域風波】再有新證！外媒狠批：人格徹底失敗

祖高域被澳洲拒入境的事件持續發酵，外媒再質疑這位世界一哥是否上月16日再度確診的新冠肺炎的可信性，外媒指祖高域除了在聲稱確診後一天出席青少年活動之外，事隔兩天（上月18日）亦為獲選法國媒體《L'Equipe》年度最佳拍攝造型照，當時沒有戴上口罩，完全欠缺衞生及防疫意識。

祖高域團隊日前向法庭披露文件，指這位34歲的塞爾維亞球星其實於上月16日的病毒測試中確診，這亦是他個人繼2020年後的第二度確診。文件中更指出祖高域現已康復，因此出發前得到「醫療豁免」，「批准」到澳參賽。

然而消息一出，外媒已翻查祖高域上月的行踪，揭發他於上月17日曾參加塞爾維亞一項青少年活動及頒獎，沒有戴上口罩與青年人合照，更有一張相片是與一位女孩合照更引來外界強烈批評，有外媒指:「除非祖高域聲稱確診是說謊，否則這位『英雄』則無視任何人健康，讓兒童有接觸感染新冠病毒的風險，他的人格已徹底失敗，聲譽盡毁，這是不負責的小丑行為。」

接着再有傳媒找到另一個公開場合的新相片，就是上月18日，即律師團隊指祖高域再度確診的第二天，他到貝爾格萊德為《L'Equipe》拍攝造型照，他獲該媒體選為年度最佳，當時他沒有戴上口罩拍攝。傳媒指如果他確實確診，這已是48小時後，他肯定知道自己已染疫，還沒有做好防疫進行隔離兼「播毒」，不顧他人的健康安全，而祖高域風波爆出後，《L'Equipe》已刪減了當日拍攝的圖片，僅餘他獲獎的報導，令外界更感懷疑。

目前祖高域在墨爾本一間隔離酒店，等待澳洲法院周一對上訴的裁決。即使祖高域有冇確診，他的聲譽已再被「扣分」。