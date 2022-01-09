【法甲】PSG贏慣里昂作客照W

星期日深夜法甲壓軸大戰，里昂主場迎戰榜首嘅巴黎聖日耳門，里昂早已不復當年勇，今季只徘徊聯賽榜中游，近4場聯賽只得3和1負未贏過，3名前鋒托高伊甘比、施利文尼同卡迪韋尼，因要出戰非國盃缺陣，進攻中場盧卡斯柏基達亦確診新冠肺炎；PSG雖然有美斯確診同尼馬養傷，但基利安麥巴比夠擔大旗，仲有莫路伊卡迪復出，加上PSG近5次聯賽鬥里昂贏4次，今場夠料再贏，捧客勝。●財哥

直播表

周日3:45pm 澳職 墨爾本城 對 西悉尼流浪者

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周日7:30pm 意甲 威尼斯 對 AC米蘭

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周日8:00pm 法甲 比斯特 對 尼斯

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周日8:30pm 英足盃 盧頓 對 哈洛格特

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周日9:00pm 西甲 華歷簡奴 對 貝迪斯

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周日10:00pm 英足盃 韋斯咸 對 列斯聯

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周日10:00pm 英足盃 熱刺 對 摩甘比

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周日10:00pm 英足盃 狼隊 對 錫菲聯

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周日10:30pm 德甲 哈化柏林 對 科隆

香港國際財經台、有線661/601台

周日11:15pm 西甲 西維爾 對 基達菲

Viu TV96台、Now 632

周日11:30pm 意甲 拿玻里 對 森多利亞

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周一00:05am 法甲 南特 對 摩納哥

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周一1:10am 英足盃 諾定咸森林 對 阿仙奴

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周一1:30am 西甲 艾拉維斯 對 畢爾包

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周一1:30am 西甲 奧沙辛拿 對 卡迪斯

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周一1:30am 意甲 羅馬 對 祖雲達斯

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周一3:45am 意甲 國際米蘭 對 拉素

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周一3:45am 法甲 里昂 對 巴黎聖日耳門

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周一4:00am 西甲 維拉利爾 對 馬德里體育會

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