【祖高域風波】塞爾維亞總理：與澳方溝通具建設性

網球一哥祖高域被澳洲拒絕入境，已演變成外交風波。塞爾維亞總理布爾納比奇周六（8日）表示，已與澳洲官員進行具建設性的對話，會全力協助這位國民英雄入境參賽。

布爾納比奇向塞爾維亞媒體表示，已與澳洲官員討論祖高域事件，對方回應正面：「塞爾維亞政府已準備好提供一切證明，協助祖高域入境澳洲，總統武契奇也參與其中。」她稱，祖高域在周一（10日）聽證會裁決前，會一直留在墨爾本的隔離酒店內：「我們已設法為他提供無麩質食物、鍛煉工具、筆記本電腦和SIM卡，以便他與家人聯絡。」

塞爾維亞國會議長Ivica Dacic也發聲聲援：「祖高域是一個贏家。很明顯他們不想讓他打，這樣他就無法成為史上最偉大的球員。」他又放話批評澳洲總理Scott Morrison：「我希望他朝一日，澳洲總理受到現時祖高域的對待。」

祖高域上周三（5日）因未能提供有效的疫苗醫療豁免，被澳洲拒絕入境，目前身處墨爾本的隔離酒店內，等待周一的聽證會裁決。其團隊稱祖高域在12月16日確診新冠肺炎，故出發前獲醫療豁免，惟外媒挖出他確診後出席多個活動，疑似「播毒」。