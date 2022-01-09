專欄輪住嚟　點解唔畀球員返工？

疫情下日常生活遭打亂，香港人似乎已經習慣了，但身為香港職業足球的一分子，有些情況依然令我百思不得其解。

一間茶餐廳，有員工確診，那位員工自然不能上班，但茶餐廳生意可以照做；情況嚴重，例如屬「群組源頭」，茶餐廳才會被勒令停業。港超聯既無任何確診個案，一眾同業亦依足所有防疫措施，十分自律！但為其麼會被勒令停業呢？

曾經聽人說過「疫情咁嚴重仲踢波？梗係唔好啦！」我也十分同意，疫情下確實不宜約波友到街場跟隊，但「踢波」對港超聯球員而言並不是玩樂，而是賺錢養家、供車供樓的職業。為何在沒有出現任何確診個案的情況下，不讓球員們返工？

政府防疫措施加辣，正式比賽暫停兩星期可以理解，但連日常操練都要嗌停，實在無法明白和接受。只要集中在一個地點，例如賽馬會香港足球總會足球訓練中心，球員由屋企到球場操練，收操後直接由球場回家；每個時段不多於兩隊練習，更衣室限制同一時間使用人數；每星期全體球員檢測一次，不夠再加，讓港超聯繼續在自組的氣泡中維持運作，待球場重開便可以馬上復賽，大大減輕停擺帶來的損失。

在香港經營足球是一件艱巨的事，班主除了金錢外，熱誠亦屬一大元素，但面對「話停就停，重開唔知幾時」的陰霾下，班主實在很容易被嚇怕。這些不是揣測，在上一次停擺之後已告訢了大家，這是事實。希望足總的領導，能為我們業界發聲吧！

晉峰總教練

何信賢