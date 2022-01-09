揭幕戰撲擊布基納法索　喀麥隆超班勢響頭炮

非洲國家盃今晚開波，今屆賽事喺喀麥隆舉行，揭幕戰上演A組東道主喀麥隆迎戰布基納法索。「非洲雄獅」喀麥隆曾經5次奪得非國盃冠軍，戰績僅次於埃及，屬於爭標熱門，今屆仲有主場之利，佔盡天時地利人和，捧盃決心更加強。況且喀麥隆狀態正值顛峰，近4仗錄得全勝，相信有力打響頭炮，不妨直取主勝。（周一凌晨零時開賽）

喀麥隆對上1次捧非國盃係2017年，球員經過多年磨鍊，目前大軍陣容鼎盛，甚至可以形容係一支「歐洲兵團」；領隊係葡萄牙人東尼干斯卡奧，隊內大部分球員效力歐洲球會，包括拜仁慕尼黑前鋒祖普莫亭、拿玻里中場森保安古沙、蒙彼利埃後衞奧約高等，整體實力強橫。喀麥隆喺上年11月嘅世盃外圍賽亦顯示無比鬥志，擊敗非洲傳統勁旅科特迪瓦，最終後來居上，力壓對手取得晉級下一圈外圍賽資格，各項賽事累積4連勝，當然希望乘勝追擊，今仗決心全取3分，為奪取今屆非國盃冠軍，奠定良好基礎。

人腳參差陪跑分子

至於布基納法索亦有唔少球員效力歐洲球會，包括阿士東維拉翼鋒貝特蘭查奧爾、利華古遜中堅塔蘇巴，但除此之外，其餘人腳質素參差，成績自然欠佳，佢哋上屆非國盃更加未能打入決賽周，過往參賽亦只屬於陪跑分子，今場作客難免會腳軟，預計無力阻止喀麥隆喺球迷面前揚威，主勝咪錯過。