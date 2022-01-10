奇情大戰！祖雲達斯7分鐘入3球反勝羅馬

周一(10日)凌晨意甲上演入球Show，祖雲達斯作客羅馬喺落後1比3嘅劣勢下，喺比賽尾段7分鐘內連入3球反勝4比3，完場前更加演紅牌同12碼宴客嘅峰迴路轉劇情。羅馬教練摩連奴賽後狠批球員心理質素差，今場亦係「寸王」執教生涯第2次喺主場失4球。

羅馬日前由阿仙奴借用美蘭尼爾斯，今場即刻正選上陣，羅馬演出亦相當對辦，譚美阿巴謙11分鐘頭槌先開紀錄，雖然祖雲達斯7分鐘後由保羅戴巴拿追平，但羅馬下半場再發力，米希達利恩48分鐘入波再次領先，羅倫素柏歷堅尼53分鐘轟入精彩罰球拉開到3比1。

祖雲達斯喺70分鐘展開突大反撲，文路爾盧卡迪利頭槌建功追成2比3，2分鐘後古路施夫斯基混戰中追成平手，77分鐘再由迪施基利奧後上射入反超前1球，短短7分鐘內連轟3球。81分鐘再有最後高潮，祖記中堅馬菲斯迪歷特禁區內手球，兩黃一紅被逐兼輸12碼，但羅倫素柏歷堅尼主射被施捷斯尼撲出，祖雲達斯得以保住4比3勝果。

對於羅馬大好形勢下輸波，摩連奴賽後怒轟球員：「我哋頭70分鐘完全控制晒場波，但之後心理突然崩潰，2比3嗰球波係關鍵，面對咁高質素嘅祖雲達斯，好多羅馬球員突然變得軟弱。好果呢場波只係70分鐘，我哋係踢出非常好嘅賽事，可惜事實係要踢90分鐘。」