【祖高域風波】見到曙光？法官反問：佢仲可以點做?

網壇「一哥」祖高域被澳洲拒入境的上訴案，周一早上以視像形式進行聽證會，以審決這位塞爾維亞球星能否入境，以參加本月17日展開的澳洲網球公開賽，如果上訴失敗的話「一哥」將被遺送。

案件原定當地時間10時開審，公眾可觀看網上直播，但因太多人登入，信號一度中斷，更有黑客入侵網站，出現色情圖片和電子舞曲。更混亂的是，由於直播技術人員未有設定觀眾靜音，有網民成功登入後，竟發出「我們進來了」的聲音，令法官Anthony Kelly直斥：「這完全無法接受！」

祖高域的律師團隊指這位塞爾維亞球星已按照澳洲內政部要求提出入境申報，並指獲得內政部回覆，表示相關部門已經對他的申請進行審核。律師團隊早前向法庭披露，該名塞爾維亞名將原來在上月16日第二度確診新冠肺炎，並且已告康復，因此澳網賽會讓他取得進入澳洲的醫療豁免權。

他們強調祖高域的旅行申報手續由經理人負責，其醫療豁免申請由維多利亞洲衞生部聘請的專家完成審核，所有文件都合規合法。法官Anthony Kelly在庭上指出，祖高域入境前，已取得符合入境要求的醫學豁免，更反問「還要他做什麼？」

然而澳洲政府律師團指出，祖高域沒有接種過新冠疫苗，而非澳洲公民必須接種兩劑新冠疫苗才可獲入境簽證，祖高域提交的醫學豁免，不足以讓他入境，又強調即使法庭判祖高域上訴成功，澳洲仍然有權將他驅逐出境。

據澳媒報道，法院門外聚集一批約50人的祖高域支持者，然而氣氛輕鬆，部份支持者還帶球拍在法院門外打網球，以抗議祖高域被拘留。

此外，被隔離的祖高域原定不能離開隔離酒店，但聽證會休庭期間，法官允許他離開酒店，轉移到另一地方睇視像直播。據外媒指聽證會預計當地下午5時左右結束。