法明奴後腳入波率紅軍晉級　列強齊抽靚籤

英足盃第3圈賽事，除阿仙奴倒灶被森林踢出局外，英超列強大部份成功過關，利物浦周日(9日)主場迎戰英甲球隊梳士貝利，先失1球下輕鬆反勝4比1晉級。第4圈抽籤周一(10日)完成，一眾熱門都抽都靚籤，利物浦會喺主場對英冠球隊卡迪夫城。

利物浦今場用華基爾雲迪積克、法賓奴等帶領一班新人出戰，27分鐘意外先失波，不過新人凱迪哥頓34分鐘閃電追平，完半場前再由法賓奴主射12碼反超前；換邊後利物浦繼續控制戰局，後備上陣嘅羅拔圖法明奴78分鐘後腳妙射拉開比數，補時階段法賓奴近門抽入錦上添花，帶領「紅軍」大勝4比1。

同日嘅第3圈賽事，熱刺主場3比1反勝摩甘比、狼隊主場3比0炒錫菲聯、韋斯咸喺「英超大戰」2比0贏列斯聯，連同之前晉級嘅曼城、車路士等勁旅躋身第4圈賽事。第4圈抽籤結果，利物浦、曼城、車路士都抽中對低組別球隊，晉級前景樂觀。

英足盃第4圈抽籤(只列部份)

利物浦 Vs 卡迪夫城

曼城 Vs 富咸

車路士 Vs 普利茅夫

諾定咸森林 Vs 李斯特城

修咸頓 Vs 高雲地利

熱刺 Vs 白禮頓

狼隊 Vs 諾域治

曼聯/維拉 Vs 米杜士堡

愛華頓 Vs 賓福特

京達米士特 Vs 韋斯咸

*前者主場