【非國盃】文尼助陣！塞內加爾強陣爭冠

周一晚上有場非國盃B組賽事，由塞內加爾對津巴布韋，上屆亞軍嘅塞內加爾捲土重來，將以強陣出擊爭響頭炮。塞內加爾過去試過兩次打入非國盃決賽，近年更加人才輩出，實力大幅提升，效力利物浦嘅射手沙迪奧文尼，上屆非國盃射入3球，近年嘅表現更加愈嚟愈成熟，佢哋仲有唔少獲猛將，包括李斯特城中場南柏斯文迪。睇番津巴布韋大部分球員，只係效力非洲國家嘅球會，經驗同實力都同塞內加爾有啲距離，加上近3次對住塞內加爾都係輸波僅入1球，今場都係難逃輸波命運。 ●波C9

直播表

周一9:00pm 非國盃 塞內加爾 對 津巴布韋

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周二0:00am 非國盃 畿內亞 對 馬拉維

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周二0:00am 非國盃 摩洛哥 對 加納

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周二3:00am 非國盃 科摩羅 對 加蓬

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周二3:55am 英足盃 曼聯 對 阿士東維拉

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周二4:00am 西甲 愛斯賓奴 對 艾爾切

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