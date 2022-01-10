港甲　艾華居港7年申請入籍：我想代表港隊

自2015年來港的喀麥隆外援艾華，目前已居港7年，他日前接受所屬球會高力北區訪問時提到，自己正申請永久居民身分，待成功後會進一步申領特區護照。他更透露，自己在香港生活多年，希望未來能獲得香港隊徵召，為代表隊出一分力。

30歲喀麥隆籍的艾華，出身於法國球會歐塞爾青年軍，2009年加盟當時征戰中甲的廣東日之泉。2015年抵港轉投南華後，曾為其出戰「亞協盃」，更助「少林寺」連續兩屆殺入8強。以速度見稱的艾華，擅於邊路爆破，當年與羅港威雙翼齊飛，更被球迷譽為「左羅右華」。惟自2017年南華退出後，艾華在香港飛馬無以為繼，更在2018/19球季完結後被放棄。

近年艾華主要在業餘聯賽打滾，今季他加盟甲組球會高力北區漸漸重拾信心，在各項賽事上陣14場狂轟15球，暫登射手榜首席。他接受球會訪問時表示，自己正向入境處申請永久居民的身分，待成功後會繼續申領特區護照，正式入籍香港。他更透露，自己有意披上香港隊的球衣：「我已經在這個城市生活了很多年，我希望可以在將來為香港隊出一分力，同時亦希望可以在不久的將來有機會重返港超聯。」