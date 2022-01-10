【祖高域風波】仲未完?祖高域父親指一哥再被捕

祖高域被拒入境澳洲的事件上訴成功後幾小時，有消息傳出這位世界一哥又再被捕，其父親指澳洲警方再將祖高域帶走，然而是移民部部長早前指他們可以行使特別權利，主要是針對他未有接種新冠疫苗不能入境。

祖高域以「醫療豁免」入境的風波周一早上已進行聽證會，並判祖高域上訴成功，暫告一段落，澳洲法院推翻了取消祖高域入境簽證的決定，要求即時釋放這位世界網壇一哥，然而有傳媒指澳洲移民部隨即再有行動，皆因移民部部長可行使「個人權利」再取消祖高域的入境簽證。祖高域的父親及弟弟對傳媒表示澳洲將祖高域再次拘捕，但消息未經官方證實。

在聽證會結束之後，代表澳洲政府的律師團隊當庭回應，澳洲移民部部長Alex Hawke可以「個人權力」再取消祖高域的入境簽證，想不到幾小時他們即採取行動；而昨晚澳洲政府所提交的一份長達13頁的文件中強調，對於非澳洲公民的人士來說，簽證並不代表可以能進入澳洲，入境需要滿足某些條件及標準，即使祖高域有「醫療豁免」，但不代表就會被承認，澳洲對批准誰進入國家，有最終決定權。換言之，祖高域目前上訴成功，澳洲政府有權再次將他扣押。