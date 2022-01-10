專欄輪住嚟　有勞CEO積極爭取

2022年剛開始，球圈各持份者都懷抱著「明天會更好」的期望，部署新一年的大計，畢竟足球發展乃不進則退，大家都想追回耽誤了的時光。豈料好景未至，新一波疫情爆發卻先給球圈沉重打擊。

香港球圈在過往兩年是於疫情的陰霾下艱苦前進，與鄰近地區的足壇比較，甚至放諸國際體壇而言，香港球圈要面對的環境、防疫措施著實嚴格得多。經歷過2019年至20年球季「停擺」的苦澀回憶，上季港超賽事能在疫情尚算緩和下順利完成，已讓大家鬆一口氣。

事實上，雖然之前大半年疫情相對緩和，但港超實行的防疫措施，相比不少行業算是嚴謹，而入境檢疫的規定，也令球隊在引入新援的過程上多了一些功夫，但大家都願意遵守，在「疫」下循規蹈矩地行事，豈料因其他人的疏忽、圖一時之便或不必要的舉措、活動而引爆的新一輪疫情所影響，首當其衝地成為社會上最先「停工」的一群，可謂冤哉枉也﹗

雖說政府公布體育場地的關閉期為14天，但大家都明白只要當局認為疫情未受控，「封場」只會延長而不會縮短，防疫措施也不會一下子就回到這一波疫情前的程度，而是謹慎地逐步放寬，即使最樂觀地想港超在短期內獲得「鬆綁」，女子聯賽、青年聯賽、甲乙丙組聯賽仍可能復賽無期。

標準流浪的青少年梯隊，獲得撥款支援參與超級青年聯賽，然而賽事因疫情煞停，撥款隨時受到影響，球隊陣中一些較年長、已成家的球員，今年獲安排執教不同梯隊，既將經驗傳授予後輩、薪火相傳地傳承流浪精神，亦可令個人收入有所增加，如今青年聯賽停頓已無可避免受到影響。

女子聯賽雖屬業餘，但我很高興今年見證標準流浪女子隊跟男子職業隊一樣，以青年球員掛帥，她們逐步成長，有機會爭取升班，但熱愛足球的心卻被賽事停頓淋了一盆冷水。甲乙丙組隊不少職球員、投資者與我相熟，難得今季各組別都有若干球隊大展拳腳爭取升班，停賽固然影響球員收入，也隨時令投資者的熱心付諸東流。

足總CEO譚秋朗先生雖非球圈出身，但上任以來表現出兼聽則明的態度，與港超各隊保持溝通，近日亦主動咨詢各港超隊的意見，冀打破這一波疫情帶來的球圈悶局。我也反映了一些意見，希望他能向政府爭取開放個別場地讓職業球隊訓練，並視乎疫情進展，先閉門完成「菁英盃」，待場地重新開放後上演聯賽，這一如上一波疫情的處理。港超本月已實行各隊職球員打齊兩針或每星期兩次拭子檢測的措施，並保留賽前深喉唾液檢測，嚴謹程度更勝此前，當局絕對可以放心。

標準流浪總監

李輝立