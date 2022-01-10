備受批評要氹番球迷　曼聯強勢戰英足盃搶W

今晚英足盃第3圈上演「英超對決」，曼聯喺主場奧脫福迎戰阿士東維拉。「紅魔鬼」上仗聯賽不敵狼隊，球迷梗係唔收貨，急需一場勝仗氹番粉絲；維拉啱啱借到菲臘比古天奴，但呢位巴西中場狀態欠佳未必會上陣，加上佢哋近年唔多重視英足盃，曼聯有望趁機贏波反彈，直取主勝。（myTV Gold 902周二凌晨3時55分直播）

曼聯上仗喺主場倒灶0比1僅負狼隊，係42年來首次喺奧脫福球場不敵對手，亦係看守領隊蘭歷克領軍6仗後嘅首場敗仗。賽後球員表現備受批評，太多無壓力下失誤，左閘勞基梳爾賽後更暗示球隊唔夠團結，甚至傳出王牌C朗不滿蘭歷克戰術想離隊。

身為「紅魔」隊長，有指哈利馬古尼近日頻頻同隊友及高層密斟，賽前記招佢未有透露談話內容，只係話着住曼聯波衫但冇動力就有問題，自己有責任扭轉困局，希望幫球隊重返傳奇領隊費格遜領軍時嘅高度，相信呢番說話有助提升士氣。呢位中堅已全面復操，今仗可望夥拍老拍檔域陀連迪路夫，鞏固球隊防線。

維拉唔重視英足盃

喺巴塞不得志嘅菲臘比古天奴，日前以借用形式加盟維拉，同前利物浦隊友兼現任維拉主帥謝拉特再度合作，不過呢位巴西中場剛重返英倫，今仗未必趕及即時披甲。睇番維拉近6仗只得2勝4負，包括上仗聯賽作客1比2不敵態沉嘅賓福特，似乎「謝老四」新帥效應已過。而且佢哋近年唔太重視英足盃，經常於較早階段就出局，近6仗英足盃全部輸晒，作客面對志切反彈嘅曼聯，難逃敗局。